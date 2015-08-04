Yassıada imar planına uyulmaksızın yapılaşmaya mı açıldı?

Yassıada ve Sivriada'daki inşaat sürecinin yasadışı olduğunu belirten Adalar Savunması, Büyükada'da bir basın açıklaması yaptı. "Yassıada ve Sivriada'dan elinizi çekin" denen açıklamaya, CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel de destek verdi.

Büyükada'da gerçekleştirilen basın açıklamasında, Yassıada ve Sivriada'daki inşaat sürecinin yasadışı olduğunu belirtilen Adalar Savunması inşaat sürecinin derhal durdurulması çağrısında bulundu. "Demokrasi ve özgürlük adası" görüntüsü altında tarihi ve kültürel bir katliam yapıldığını belirten Adalar Savunması, inşaat sürecinin tarihe, doğaya, kültüre, Adalar'a ve tüm İstanbul'a zarar verdiğine dikkat çekti.

Açıklamada, "Yassıda ve Sivriada'nın imara açılmasının doğal ve kültürel yaşam için geri dönülmesi mümkün olmayan sonuçları olduğu mahkemelere sunulan çeşitli bilirkişi raporlarıyla gösterilmesine rağmen uzman görüşlerini yoksayan bu inşaat süreci bir doğal hayat ve kültür katliamıdır" dendi. Öte yandan, Adalar'ın hiçbir koruma planı yapılmaksızın imara açıldığını belirten Adalar Savunması, verilen inşaat ruhsatları ve turizm yetki belgeleri yasal ve teknik açıdan usulsüzlük ve suç unsurlarıyla dolu olduğunu belirtti.

Eyleme katılan Adıgüzel ise konuyu Meclis gündemine taşıdığını ve sürecin takipçisi olmaya devam edeceğinin sözünü verdi. Basın açıklamasının ardından Yassıada'ya geçen Adıgüzel ve Adalar Savunması temsilcileri inşaat ve çalışma ruhsatı denetiminde bulundu.

Adıgüzel, Yassıada'yı Meclis'e taşıdı

CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, imara açılan Yassıada ve Sivriada'daki kültürel ve tarihi tahribi Meclis gündemine taşıdı. Adıgüzel, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik tarafından yazılı olarak yanıtlanması talebiyle verdiği soru önergesinde, Yassıada ve Sivriada'daki kültürel, arkeolojik ve doğal tahrip iddialarının doğru olup olmadığını sordu.

İnşaat sürecindeki usulsüzlük ve denetimsizlik iddialarına da değinen Adıgüzel, Çelik'e şu soruları yöneltti:

-Yassıada'nın "Yassıada Projesi" adı altında Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’na uyulmaksızın yapılaşmaya açıldığı doğru mudur?

-Yürütülen planlama, projelendirme, ihale,ruhsat, yer teslimi gibi süreçlerin Adalar Belediyesi'nin ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nun bilgisi haricinde yürütüldüğü iddiaları doğru mudur? Eğer doğru ise bu kurumların sürece dahil edilmemesinin gerekçeleri nelerdir?"