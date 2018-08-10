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Spor

Yasmani Copello Avrupa ikincisi oldu!

Ercan ATA - BERLİN / DHA Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın 400 metre engelli finalinde 47

10 Ağustos 2018 00:26

Ercan ATA - BERLİN / DHA

Avrupa Atletizm Şampiyonası\'nın 400 metre engelli finalinde 47.81 derece yapan milli atlet Yasmani Copello Escobar, Türkiye rekorunu kırarak gümüş madalya kazandı.
Almanya\'nın başkenti Berlin\'de düzenlenen şampiyonanın yarı final üçüncü serisinde yarışan 31 yaşındaki sporcu, 48.88\'lik derecesiyle serisinde birinci olarak finale yükselmişti. Bugünkü 400 metre engelli finalinde 47.81\'lik derece yapan milli atlet, Türkiye rekorunu da kırarak gümüş madalyanın sahibi oldu.
2016 yılında Hollanda\'da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası\'nda erkekler 400 metre engellide altın madalya kazanan Yasmani Copello Escobar, bu sefer gümüş madalya kazandı.

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