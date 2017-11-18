Yaşlılıkta bakım sigortası geliyor

Bakanlığının 2018 yılı bütçesini TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, yaşlı bakım sigortası için çalışmalara başladıklarını duyurdu. Birçok ülkede uygulanan sigortada, çalışırken ödenen primler yaşlılıkta her türlü bakım ihtiyacının finansmanında biriktiriliyor.

Bu sigortanın dünya uygulamalarında aylık brüt gelir üzerinden yüzde 1-2’lik prim kesintisi yapılıyor.

Sarıeroğlu’nun bahsettiği yeni projeler arasında yaşlı bakım sigortası da yer aldı. Birçok ülkede yaşlı nüfusun oranın artmasıyla bu tür uygulamaların gündeme geldiğini söyleyen Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

“Yaşlı nüfusun oranı genç nüfustan ve toplam nüfustan daha hızlı artmakta, bu durum yaşlanma sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Nüfusun yaşlanması uzun vadede bakıma yönelik talepleri de arttırmaktadır. Her ne kadar ülkemiz genç bir nüfusa sahip olsa da, nüfus projeksiyonları ülkemizin de yakın gelecekte yaşlı nüfus sorunu ile karşı karşıya kalacağını göstermektedir. Bu kapsamda yaşlı bakım sigortası uygulamasının hayata geçirilmesine yönelik ön çalışmalarımıza başlamış olacağız.”

Prim ödeniyor

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre Sarıeroğlu’nun bahsettiği yaşlı bakım sigortası, dünyanın birçok ülkesinde farklı şekilde uygulanıyor. Genel işleyişte ise, aylık düzenli bir geliri olanlardan, brüt gelirleri üzerinden yüzde 1-2 gibi değişen oranlarda prim kesiliyor. Sigortalı, emeklilik dönemi içinde daha çok hizmet almak isterse, daha yüksek bir prim ödüyor. Daha basit ve kolay olan ihtiyaçların karşılanması istendiğinde ise, daha düşük prim ödenebiliyor. Bu kapsamda verilecek hizmetler arasında, sigortalının bizzat bakımı veya ev işlerinin yürütülmesi de bulunuyor. Bu sigorta koluna yatırılacak primler, genelde 65 yaştan önce kullandırılmıyor. Kişinin primleri ödeme gücü yoksa, ödemeleri devlet üstleniyor.

15 bin Suriyeliye iş

Sarıeroğlu, yaptığı sunumda istihdam hayatında yer alan Suriyelilere ilişkin de bilgi verdi. Sarıeroğlu, “Yönetmeliğimizin yayımlandığı 15 Ocak 2016’dan itibaren, 2017 yılı Kasım ayı itibarıyla toplam 15 bin 22 Suriyeliye çalışma izni verildi” dedi.

780 lira maaş istisna

Sosyal medyada son dönemde emekli olan sigortalılara, 780 lira emekli aylığı bağlandığı iddia edildi. Yetkililer ise 780 lira emekli aylığının sistem içinde bir istisna olduğu bilgisini verirken, “65 yaşını doldurmuş, primleri hep asgari ücret üzerinden ödenmiş ve prim gün sayısı 3 bin 600’de kalmış bir kişi, normalde prim gün ödeme sayısını doldurmadığı için, emekli olmamalıdır. Ancak yaşa bağlı olarak, söz konusu kişilere emeklilik hakkı veriliyor. Çok istisna olan bu uygulama kapsamına giren kişi sayısı da, halen çok sınırlı düzeyde bulunuyor” diye konuştu.

TAŞERON İÇİN TARİH VERDİ

Komisyonda milletvekillerinin soruları yanıtlayan Bakan Sarıeroğlu, taşeronlarla ilgili yasal düzenleme konusunda tarih verdi. Sarıeroğlu, çalışmaların belli bir noktaya geldiğini, sosyal taraflarla görüşüldükten sonra Meclis’e gönderileceğini belirterek, “Meclis’e 10 gün içinde bütçeden önce

getirmemiz gerekiyor” dedi.