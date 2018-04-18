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YAŞLILARI HEDEF ALAN ŞEBEKENİN AKIL ALMAZ PLANI...

Haber: Ali AKSOYER - İSTANBUL DHA İstanbul'da kendilerine polis olarak tanıtıp yaşlıları soyduğu öne sürülen 9 kişi yakalandı

18 Nisan 2018 15:37

Haber: Ali AKSOYER - İSTANBUL DHA
İstanbul\'da kendilerine polis olarak tanıtıp yaşlıları soyduğu öne sürülen 9 kişi yakalandı. 

9 NOKTAYA EŞ ZAMANLI BASKIN YAPILDI
İstanbul polisi düzenlendiği operasyonla film senaryolarını aratmayan bir yöntem kullanan hırsızlık şebekesini  çökertti. Polise başvuran mağdurların müracaatlarını değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler yaşlıları  kurdukları tuzakla soyan 9 kişilik şebekeyi  ortaya çıkarttı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından aralarında Bağcılar, Bahçelievler, Kağıthane, Arnavutköy\'de 9 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda liderliğini Hüseyin Kemal Ö.(64)\'ün yaptığı 9 kişi gözaltına alındı.

 TUZAKLARINI POLİS ORTAYA ÇIKARDI
Şüpheliler gözaltına alındıktan sonra getirildikleri Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorgulandı. Şüphelilerin park veya cami avlularında gezerek özellikle yalnız başına oturan yaşlıları hedef aldığı öğrenildi. Şüphelilerden birinin gey gibi davranarak tek başına oturan mağdurun yanına gittiği belirlendi. Şebeke üyesi, hedeflerindeki kişiyle konuşurken diğer şebeke üyelerinin harekete geçtiği tespit edildi. Kendilerini polis olarak tanıtan şebekenin diğer üyeleri mağdurun yanına gönderdikleri ilk kişinin üstünün aradıkları ve uyuşturucu bulduklarını söyleyerek hedeflerindeki kişiyi korkuttuğu öğrenildi. Polis gibi davranan şüphelilerin onun da üstünü aradığı ve böylece cebindeki para miktarını belirledikleri kaydedildi.

\"GÜNAHLARINDAN ARINMAN İÇİN NAMAZ KILMAN GEREKİYOR\" DEMİŞLER
Daha sonra \"Ayıp değil mi kocaman adamsın, böyle insanlarla geziyorsun. Günahlarından arınman için namaz kılman gerekiyor.\" diyerek mağduru yakındaki bir camiye götüren şüphelilerin \"Sen burada namaz kıl, biz cüzdanını ve paralarını kontrolden geçireceğiz. Sonra buraya geleceğiz\" dedikleri  tespit edildi. Mağdurun namaza başlamasının ardından şüphelilerin paralar ile hızla kaçtıkları öğrenildi.

12 KİŞİYİ AYNI YÖNTEMLE SOYMUŞLAR
Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde yapılan soruşturma sonucu şüphelilerin aynı yöntemi kullanarak 12 kişiyi soydukları tespit edildi. Şüphelilerin mağdurlarından binlerce lira çaldıkları öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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-Dolandırıcılık anları
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-Emniyetten çıkışları
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