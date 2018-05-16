YAŞLILARI DOLANDIRMAKTAN ADLİYEYE SEVK EDİLEN  9 KİŞİ TUTUKLANDI

Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA

İstanbul\'da 65 yaşın üstündeki 58 kişiyi, telefonla arayarak kendilerini akraba olarak tanıtıp 1 milyon lira dolandırdıkları öne sürülen çeteye yönelik operasyon sonucu gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak\" suçlarından tutukladı.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Adalet Sarayı\'na sevk edilen 9 kişi, \"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak\", \"Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak, \"Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle dolandırıcılık\" suçlarından savcılık tarafından sorgulandı. Savcı, sorgularının ardından tüm şüphelileri tutuklanmaları talebi ile mahkemeye sevk etti.

9\'U DA TUTUKLANDI

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheliler M.D. ve E.K.\'yı, \"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak\", S.B., S.T.K., T.E., M.D., D.M., L.G. ve M.K.\'yı da, \"Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak\" suçlarından tutukladı.

Görüntü Dökümü: (arşiv)

-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Şüphelilerin evlere gelişleri

-Apartmanlara girişleri

-Çıkışları

-Sokaklardan görüntüler

-Polis kamerası

-Polisin operasyonları

-Yapılan aramalar

-Ele geçirilen malzemeler

-Aktüel görüntüler

-Şüphelilerin emniyetten çıkarılması

-Ele geçirilen malzemeler

-Telefeon rehberi kitapları

-İşaretli numaralar

-Genel ve detaylar

