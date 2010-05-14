Yaşlılar Meclisi'nden önemli kararlar

T24- Türkmenistan’ın Daşoğuz eyaletinde Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov başkanlığında toplanan Yaşlılar Meclisi, çok partili sistemin gerçek anlamda uygulanması, ceza kanunu ve yargı sisteminde değişiklik gibi önemli kararlar aldı.



Devlet Başkanı Berdimuhammedov, 500 delegenin yanı sıra bakan, milletvekili, devlet kurumlarının yöneticileri ile diplomatik misyon temsilcilerinin katıldığı toplantıda, çok partili sistemin uygulanmasını, tarım sektörünün geliştirilmesini, ceza kanununda ve yargı sisteminde değişiklik öngören bir dizi karara imza attı.



Kararlar çerçevesinde hapis cezalarında indirim yapılacak, cezaevi koşulları iyileştirilecek, para cezası uygulaması getirilecek, sadece devlete bağlı olarak çalışabilen avukatlar kendi şirketlerini ve barolarını kurabilecek.