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Dünya

YAŞLILAR ESKİSİNDEN DAHA "ZEKİ" ANKARA (A.A)

27 Ekim 2010 14:50

-YAŞLILAR ESKİSİNDEN DAHA "ZEKİ" ANKARA (A.A) - 27.10.2010 - Yaşlıların eskisinden daha "zeki" olduğu ortaya çıktı. İsveç'te yapılan araştırmada, 2000 yılında 70 yaşına giren gönüllüler ile 1970lerde 70 yaşındakilerin beyin işlevi, hafıza durumu, konuşma hızı ve akıcılığı ile mantıklı olup olmadıklarını gösteren sonuçlar karşılaştırıldı. Gothenberg Üniversitesi'nin ilk kez 1970'lerde başlattığı araştırmaya ilişkin sonuçlar birçok dergide yayımlandı. "Neurology" dergisinde yayımlanan yeni sonuçlar, bugün 70li yaşlarda olanların 30 yıl öncesinden daha "zeki" olduğunu gösterdi. Bu gelişmenin daha iyi eğitim düzeyi, daha sağlıklı beslenme ve tedavi yöntemlerindeki ilerlemelere bağlanabileceğini belirten bilimadamları, bugün televizyon ve internetin günlük hayatta büyük yer tutmasının da "gözardı edilmemesi" gerektiğini vurguladılar. Fransız "Le Figaro" gazetesinin internet sitesinde de araştırmayla ilgili bir habere ver verildi.

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