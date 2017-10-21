Yaşlılar, çocuklarla Bocce oynadı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE Huzurevi Bocce Takımı ile Yıldırım Mahallesi Gençlik Kulübü\'nün öğrencilerinden oluşan bocce takımı huzurevinde karşılaştı.

Edirne Huzurevi\'nde kalan yaşlılardan oluşan Edirne Huzurevi Bocce Takımı, kentin Yıldırım Mahallesi Gençlik Kulübü üyesi öğrencilerinden oluşan bocce takımı ile maç yaptı. Edirne Valisi Günay Özdemir\'in de izlediği iki kuşağın karşılaşmada taraflar berabere kaldı. Çocuklar, maçın ardından yaşlıların tek tek ellerine öptü.

Yaşlılar ile çocukların bocce maçında bir araya geldiğini belirten Vali Özdemir, Edirne ve Uzunköprü\'deki huzurevinin grup birincisi olarak Türkiye Şampiyonası\'na katılacağını söyledi. Özdemir, \"Türkiye şampiyonu olurlarsa Danimarka\'da yapılacak Avrupa Şampiyonası\'na gidecekler. Gördüğünüz gibi kıdemli gençlerimiz bu işi çok iyi yapıyor. İnanıyorum ki, orada da şampiyon olacaklar. Bir yıldır çalışıyorlar ve ciddi bir çalışma sürecindeler. Edirne\'deki okullarda da çocuklarımızdan oluşan bocce takımları oluşturduk. Federasyonla görüşüp bir turnuva yapacağız\" dedi.

Edirne Huzurevi Bocce Takımı basın sözcüsü Ekrem Pandar, Türkiye Şampiyonluğu\'nu kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

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