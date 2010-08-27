-YAŞLI VE ÖZÜRLÜ AYLIKLARININ ÖDEME GÜNÜ DEĞİŞTİ ANKARA (A.A) - 27.08.2010 - 2022 sayılı Kanuna göre ''65 yaşının doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz yaşlılar ile özürlü ve muhtaçların'' üçüncü dönem 2010/Eylül ayına ilişkin maaşlarının ödeme günleri, hafta sonu tatili ve bayram tatiline denk gelmesi nedeniyle yeniden düzenlendi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlara aylıkları 2 Eylül Perşembe, 1 ve 6 olanlara 3 Eylül Cuma, 2 ve 7 olanlara 4 Eylül Cumartesi, 3 ve 8 olanlara 6 Eylül Pazartesi, 4 ve 9 olanlara ise 7 Eylül Salı günü ödenecek.