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Yaşlı ve engellilerin zor anları; emekli albay sandığa kucakta götürüldü

   İlknur SARGUT - Hüseyin ÇAKMAK - Selin GÜRSEL/İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY Kalamış Şehit Murat Özyalçın İlkokulu'na oy kullanmaya gelen emekli kıdemli albay doktor Suat Tolgay, okulda tekerlekli sandalye olması nedeniyle çevredekiler tarafından kucaklanara

24 Haziran 2018 14:09

 

 İlknur SARGUT - Hüseyin ÇAKMAK - Selin GÜRSEL/İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY Kalamış Şehit Murat Özyalçın İlkokulu\'na oy kullanmaya gelen emekli kıdemli albay doktor Suat Tolgay, okulda tekerlekli sandalye olması nedeniyle çevredekiler tarafından kucaklanarak oy kullanacağı sandığa götürüldü.

Kızı Belda Tolgay ile okula gelen 93 yaşındaki Suat Tolgay, zor anlar yaşadı. Babasını sandığın bulunduğu sınıfa götürmekte zorlanan Belda Tolgay yetkililerle tartıştı. Belda Tolgay, \"Yaşlılara nasıl yardım yapıyorlar anlamıyorum. Benim annem de oy kullanmaya geldi. Annem de babam da emekli doktor. Babam emekli askeri doktor. Sadece bir tane tekerlekli sandalye istiyoruz. İki yaşlım var benim ve tek başınayım\" dedi. Yaşlı adam bir süre okulun önündeki bankta oturduktan sonra tekerlekli sandalyenin gelmemesi üzerine vatandaşlar tarafından kucaklanarak oy kullanacağı sınıfa götürüldü.

(FOTOĞRAF)

 

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