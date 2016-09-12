ABD'nin New York kentindeki bir mağazada hırsız yaşlı kadının sütyenine sakladığı emekli maaşını çaldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, kamera görüntülerine de yansıyan hırsızlık olayında, tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan 93 yaşındaki Maria Vasquez soyuldu. Yaşlı kadının dalgınlığından yararlananhırsız Broyoan Lopez (26), kaşla göz arasında Vasquez’in sütyeninde sakladığı emekli maaşını çaldı.

Mağazada yaşlı kadını gözüne kestiren Lopez, yavaşça Vasquez’e yaklaşarak sütyeninde taşıdığı 600 doları büyük bir soğukkanlılıkla aldı. Kısa bir süre sonra Vasquez’in bakıcısı Felicia Reyes, durumu fark etti fakat geç kaldı. Zira hırsız çoktan gözden kaybolmuştu.

"Sadece çığlık çığlığa bağırabilirdim!"

New York Post gazetesine konuşan Vasquez, “Böyle bir şey yaşamayı hiç ummuyordum, çok korktum. O anda sadece çığlık çığlığa ‘Koş koş, paramı çaldı’ diye bağırabildim. Tekerlekli sandalyeye bağlı olduğum için tek yapabildiğim şey buydu” şeklinde ifadelerde bulundu.

Yaşlı kadının iddiasına göre, bankadan emekli maaşını çektiği sırada hırsız parayı gördü ve Vasquez’i soymayı planladı.

Trajik olayın yaşandığı mağazanın sahibi Josh Cohen, Vasquez’e çalınan 600 dolarını verdi ve mağazada beğendiği bir çift sandaleti hediye etti.

Yaşlı kadını soyarak kaçan Lopez, polisler tarafından hırsızlık suçundan tutuklandı.