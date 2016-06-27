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Yaşlı kadının cenazesini 7. kattan vinçle çıkardılar

Münevver ​Çetinkaya’nın cenazesi sepetli itfaiye aracıyla yedinci kattaki evinin balkonundan alındı

27 Haziran 2016 20:10

Denizli’de evinde ölü bulunan 115 kilo olduğu belirtilen 73 yaşındaki Münevver Çetinkaya’nın cenazesi, sedyeyle merdivenlerden taşınamayınca, yedinci kattaki evinin balkonundan sepetli itfaiye aracı yardımıyla çıkartıldı.

Yalnız yaşayan üç çocuk annesi Münevver Çetinkaya’nın üç gündür ortalıklarda görünmemesinden şüphelenen yakınları durumu polise bildirdi.

hürriyet'in haberine göre; Çetinkaya’nın Pelitlibağ Mahallesi, Hürriyet Caddesi’ndeki bir apartmanın yedinci katındaki evine gelen polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca çilingir çağırdı.

Çilingir yardımıyla eve giren polis, Çetinkaya’nın cesediyle karşılaştı. Kalp krizinden öldüğü belirlenen Çetinkaya’nın cenazesi, 115 kilo olması ve merdivenlerin dik ve darlığı nedeniyle sedyeyle evden çıkartılamayınca, itfaiyeden yardım istendi.

Çetinkaya’nın sepetli itfaiye aracıyla yedinci kattaki evinin balkonundan alınan cenazesi, cenaze aracıyla Gümüşler Mezarlığı’na götürülerek, öğlen kılınan namazın ardından toprağa verildi.

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