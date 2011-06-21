Yaşlı kadını soyup, köyde dolaştırdılar

T24- Pakistan'da yaşlı bir kadın, oğlunun bir kızla ilişkisi olduğu gerekçesiyle zorla soyundurularak çırılçıplak köy meydanında dolaştırıldı.



Ülkenin kuzeyindeki Neelor Baba köyünde yaşayan Şahnaz Bibi isimli bir kadın, oğlunun bir kızla ilişkisi olduğu gerekçesiyle kızın ailesi tarafından cezalandırıldı.

Evi silahlı 4 kişi tarafından basılan Şahnaz Bibi, elleri bağlanarak dışarıya sürüklendi.

Elbiseleri bu kişiler tarafından yırtılan kadın, çırılçıplak bir halde köy meydanında dolaştırıldı.

Saldırganlar, köylüleri silahla tehdit ederek olaya karışmamalarını istediler.

'Yalvardım ama...'

Dövülen ve hakaret edilen Şahnaz Bibi, “Ağladım, yalvardım ama kimse kulak asmadı” dedi.

Oğluyla ilgili olay hakkında bilgisini olmadığını belirten Bibi, boşanmakta olan bir kadına dair duyumlar aldığını söyledi.

Bibi, ''Eğer bir dertleri varsa önce bizimle konuşmaları gerekiyordu. Oğlumun yanlış bir şey yaptığını düşünüyorlarsa da polise gitmeliydiler. Ama onlar beni aşağılamak istedi'' diye konuştu.

'Üstümü örtmeye bile çalışmadılar'

Olanlara kimsenin müdahale etmediğini vurgulayan Bibi, köylülere de tepki gösterdi. Bibi, “Bana hiçkimse yardım etmedi. Üstümü örtmeye bile çalışmadılar'' diye yakındı.

'Korkuyorum'

Bibi, saldırganların kendisini serbest bırakmasının ardından eve koşarak birşeyler giyindiğini ifade etti.

11 yaşındaki oğlunu alarak köyün dışındaki ormanlık alana kaçan Bibi, ''Yaşadığımız utançtan sonra köye dönemezdim'' dedi.

Daha sonra polise şikayette bulunduğunu belirten Bibi, ''Hiç kimse olayı polise anlatmamış. Şu an saldırganların bazıları cezaevinde ama bazıları ise halen aranıyor. Korkuyorum, öldürülme endişesi taşıyorum” dedi.

'Herkesin beni çıplak gördüğü bir köye nasıl geri dönebilirim?'

Sözkonusu kişilerin komşuları olduğunu ifade eden Şahnaz Bibi şöyle konuştu: “Herkesin beni çıplak gördüğü bir köye nasıl geri dönebilirim ki? Şimdi yüzümü bacılarımın ve erkek kardeşlerimin önünde açtığımda bile utanıyorum.”

Pakistan'da başka aile bireylerinin işlediği öne sürülen suçlar için kadınların cezalandırılması yaygın bir uygulama. Kan davalarının kadınların kezzapla yakılması, tecavüz edilmesi ve hatta öldürülmesiyle çözüldüğüne ilişkin haberlere sıkça rastlanıyor.

Pakistan yasalarına göre, kadınların zorla soyularak teşhir edilmesi suçuna ölüm ya da müebbet hapis cezası veriliyor.





