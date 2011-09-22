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Yaşlı kadını iki bilezik için boğmuşlar KARAMAN (A.A)

22 Eylül 2011 19:08

-Yaşlı kadını iki bilezik için boğmuşlar KARAMAN (A.A) - 22.09.2011 - Karaman'da yaşlı kadını iki altın bileziği için elleriyle boğarak öldürdüğü iddia edilen ve kimlikleri tespit edilen 3 kişiden biri yakalandı. Zanlı, tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Çeltek Mahallesi Kazalpa mezarlığı yanında 15 Ekim 2010'da boğularak öldürülen Ayşe Uğuz'un (66) cesedinin bulunmasının ardından Karaman Emniyet Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı. Uğuz'un kolunda bulunan 2 bileziğin kayıp olduğu bilgisine ulaşan ekipler, oluşturulan özel bir ekiple yaklaşık bin kişiyle görüştü. 3 kişi üzerinde yoğunlaşan ekipler, yapılan çalışmaların ardından Abdülsamet K'yı (25) gözaltına aldı.  Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdülsamet K, mahkemece tutuklandı.  Ölen Ayşe Uğuz'un kocası Mehmet Uğuz AA muhabirine, olay günü gece yarısı zillerine basıldığını, tanımadıkları bir gencin evlerinin yakınında oturan bacanağının hastalandığını ve kendilerinden yardım istediğini kaydetti. Önden çıkan eşinin çevrede olmadığını fark edince durumu polise bildirdiğini belirten Uğuz, daha sonra cesedi bulunan eşinin 2 altın bileziği için öldürüldüğünü iddia etti.

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