Yaşlı kadına kemik çimentosundan yeni alın kemiği

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi (AEAH) Kulak, Burun, Boğaz ile Beyin Cerrahi Kliniği hekimleri, Sebahat Toraman\'ın (83) alnındaki sinüs ile beyin zarını etkileyen tümörü çıkararak, yerine kemik çimentosundan 8x4 santimlik yeni alın kemiği yaptı.

Antalya\'da oturan Sebahat Toraman, 2 yıl önce sol gözünde görme bozukluğu ve akıntı ile önce göz doktoruna başvurdu. Oradan kulak, burun, boğaz hekimlerine sevk edilen yaşlı kadın, kalp pili olduğu için MR gibi gerekli tetkikler yapılamayınca verilen ilaçlarla evine gönderildi. Zaman içinde sol gözü aşağı kayan ve göz kapağı şişen Toraman\'ın 6 ay önce de alın bölgesinde şişlik baş gösterdi. AEAH Kulak Burun Boğaz Kliniği\'ne başvuran Toraman\'ın alın kısmındaki sinüste tümör olduğu belirlendi. Hemen hastaneye yatırılan kadın, KBB ve Beyin Cerrahi Kliniği hekimlerinin ortaklaşa yaptığı ameliyat sonunda alnını tamamen kaplayan ve beyin zarı ile beynin toplardamarının bir kısmını etkileyen tümörden kurtuldu. AEAH KKB Kliniği ile Beyin Cerrahi Kliniği\'nin ortaklaşa yaptığı ilk ameliyat olan bu ameliyatta, yaşlı kadının tamamen çıkarılan alın kemiğinin yerine kemik çimentosundan 8x4 santimlik yeni alın kemiği yapıldı.

\'YENİ ALIN KEMİĞİ YAPTIK\'

Hastanın ameliyatını gerçekleştiren KKB Kliniği\'nden Doç. Dr. Özer Erdem Gür, kalp pili de taşıyan hastanın kendilerine tüm alnını kaplayan şişlik, sol gözünde görme bozukluğu, aşağı doğru kayma, burundan kötü kokulu akıntı ve baş ağrısı şikayetiyle başvurduğunu belirtti.

Doç. Dr. Gür, \"Yapılan tetkiklerde alındaki sinüsü tamamen dolduran, beyin ile arasındaki duvarını eritmiş, 8x4x4 boyutlarında kanserli bir kitle tespit ettik. Kitle sol gözü aşağıya doğru itmekteydi ve kısmen beyin zarına doğru girmişti. Beyin cerrahisi ile multidisipliner ortak bir ameliyat gerçekleştirerek, beyin zarına giren kısımları, kemikte yer yer enfeksiyon olmuş, erozyona uğramış bölümleri temizledik\" dedi.

Ameliyat sonunda alın kemiğinin tamamen alındığını kaydeden Doç. Dr. Gür, \"Ameliyat sonunda tüm alnı kaplayan tümörü çıkarınca büyük bir defekt (kayıp) oluştu. Biz de kalıp üzerine hazırladığımız kemik çimentosuyla yeni bir alın kemiği yaparak onu alın bölgesine yerleştirdik. Hastamızı ameliyattan 13 gün sonra taburcu etmeye hazırlanıyoruz. Hastamız gayet iyi. Ayrıca bu tip bir ameliyatı KBB Kliniği\'nde ilk kez yaptık\" diye konuştu.

\'BU KADAR YAYGIN TÜMÖRE İLK KEZ RASTLADIK\'

Ameliyatı Doç. Dr. Gür ile birlikte gerçekleştiren Beyin Cerrahi Kliniği\'nden Uzman Dr. Tolga Gediz ise hasta ve ameliyatla ilgili şu bilgileri verdi:

\"Hastanın tespit edilen tümörü, sadece alın bölgesindeki sinüsü ve kafa kaidesinin ön kısmı değil; aynı zamanda beynin ön kısmına da temas ediyordu. Agresif bir tümör yayılımı söz konusuydu. Sinüs kısmı ve kafa kaidesinin ön kısmı KBB doktorlarının konusu. Bunun arkasında kalan kısım da beyin cerrahisinin konusu. Hastada alın kemiğinin büyük kısmı erimişti. Orta hatta ise beynin ön önemli toplardamarının bir kısmını ve beyni saran zarı etkilemişti. Beyin cerrahisi olarak o dokuları çıkarttık. Beyin zarı dokusunu tamir ettik. En büyük toplardamarın infekte olmuş kısmını çıkardık. Tabi yaklaşık olarak 8x4 santimlik defekt oluştu. O defekti de kemik çimentosundan şekillendirerek alın kemiği yaparak implant ettik.\"

Beyin cerrahisinde bu tip defektler oluştuğunda ya vücuttan başka kemik alınıp, implant edildiğini ya da kemik çimentosu kullanıldığını dile getiren Dr. Gediz, \"Ama KBB Kliniği ile ilk kez ortak bir vakada böyle bir ameliyat gerçekleştirdik. Bu kadar yaygın, agresif tümöre de rastlamamıştık. Böyle bir tümörü görme açısından da bizim için ilk vaka oldu\" dedi.

KALP PİLİ OLDUĞU İÇİN AMELİYATA YANAŞMAMIŞLAR

Geçirdiği ameliyatla sağlığına kavuşan Sebahat Toraman, \"Allah doktorlarımın kazancını bereketli yapsın. Onların, çocuklarının ömrünü uzun etsin\" diye dua ederken, kızı Emine Önder ise \"Yaklaşık 2 yıl önce annemin önce gözünde rahatsızlık başladı. Sol gözü görmemeye başladı. Ayrıca sıvı da geliyordu. Önce göz doktoruna gittik. Oradan bizi KBB\'ye sevk ettiler. Annemde kalp pili olduğu için MR çekilemiyordu ve dolayısıyla beyinde ne kadar hasar var bilmiyorduk. Birkaç hastanede başvurduğumuz doktorlar da ameliyata yanaşmadı\" dedi.

6 ay önce annesinin alnında şişlik olunca Doç. Dr. Özer Erdem Gür\'e başvurduklarını belirten Önder, \"Erdem hoca \'Biz bu ameliyatı yaparız\' deyince çok sevindik. Beyin cerrahiyle birlikte başarıyla da yaptılar ameliyatı. Annemin ameliyattan önce sol gözü tamamen kapalıydı. Sağ göz de çift görüyordu. Ayakları yere bile basamıyordu görmediği için. O kadar kötüydü. Şimdiyse 15 yaş gençleşti. Allah doktorlarımızdan bin kere razı olsun\" diye konuştu.



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