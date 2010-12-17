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YAŞLI KADIN YANARAK YAŞAMINI YİTİRDİ MUĞLA (A.A)

17 Aralık 2010 20:06

-YAŞLI KADIN YANARAK YAŞAMINI YİTİRDİ MUĞLA (A.A) - 17.12.2010 - Muğla'da evindeki piknik tüpüyle çay yapmak isteyen yaşlı kadın kıyafetlerinin alev alması sonucu yanarak yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre, Müştakbey Mahallesi'ndeki evinde torunu ile yaşayan Akkiye Gönenç (93), yalnız olduğu sırada piknik tüpüyle çay yapmak istedi. Kıyafetlerinin piknik tüpünden alev alması sonucu yanmaya başlayan kıyafetlerini söndüremeyen Gönenç, olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların evden çıkan dumanı fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evde yaşlı kadının cesediyle karşılaştı. Gönenç'in cesedi cumhuriyet savcısının inlemesinin ardından Muğla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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