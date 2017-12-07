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Yaşlı kadın yanarak öldü

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Konak ilçesinde oturan Ülkü Okçular (79), evinde bilinmeyen nedenle çıkan yangında yanarak öldü

07 Aralık 2017 14:49

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Konak ilçesinde oturan Ülkü Okçular (79), evinde bilinmeyen nedenle çıkan yangında yanarak öldü.
Turgutreis Mahallesi Mithatpaşa Caddesi\'ndeki 7 katlı apartmanın zemin katında bugün saat 08.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Daireden çıkan alevleri görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, üst katlarda oturanlar mahsur kaldı. Olay yerine gelerek çevre güvenliğini alan polisin de yardımıyla, apartmanda bulunanlar güvenli biçimde tahliye edildi. Yangının söndürülmesi ardından yanan eve giren ekipler, Ülkü Okçular’ın yanmış cesediyle karşılaştı. Yangını haber alarak eve gelen yaşlı kadının oğlu Ahmet Okçular, büyük üzüntü yaşadı. Okçular’ın annesi ile birlikte oturduğu ve sabah işe gittikten sonra yangının çıktığı öğrenildi. Savcının incelemesinin ardından Ülkü Okçular’ın cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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