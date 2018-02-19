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Yaşlı kadın sobadan sızan gazdan zehirlendi

Ramazan ÇETİN / TAVAS (Denizli), (DHA)- DENİZLİ'nin Tavas İlçesi'nde yalnız yaşayan 75 yaşındaki Gülizar Elbaşı, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti

19 Şubat 2018 03:56

Ramazan ÇETİN / TAVAS (Denizli), (DHA)- DENİZLİ\'nin Tavas İlçesi\'nde yalnız yaşayan 75 yaşındaki Gülizar Elbaşı, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. 
Olay, akşam saatlerinden Nikfer Mahallesi\'ndeki Çarşı Meydanı\'nda bulunan bir evde meydana geldi. Yalnız yaşayan Gülizar Elbaşı\'ndan bugün haber alamayan yakınları evine gidip kapıya çaldı. Kapı açılmayınca yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen jandarma ve itfaiye ekipleri kapıyı kırıp içeriye girdiklerinde Elbaşı\'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Elbaşı\'nın cesedi otopsi için Tavas Devlet Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı. Talihsiz kadının sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. 

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