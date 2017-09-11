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Yaşlı kadın, sahte polise altın dolu poşeti balkondan attı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de yalnız yaşayan 80 yaşındaki Keziban Karataş,kendini polis olarak tanıtan dolandırıcıya içi altın ve para dolu poşeti balkondan attığını söyledi

11 Eylül 2017 16:31

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de yalnız yaşayan 80 yaşındaki Keziban Karataş,kendini polis olarak tanıtan dolandırıcıya içi altın ve para dolu poşeti balkondan attığını söyledi. Mahkeme, sahte polis hakkında yakalama kararı çıkarttı.
Kayseri 1\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada dolandırılan Keziban Karataş hazır bulundu. Kendisini telefonla arayan sahte polisle bir süre konuştuğu belirten yaşlı kadın, dolandırıcının kendisine meydana gelen kuyumcu soygununda kimliğin bulunduğu anlatırken, şöyle dedi:
\"Bana, çalınan altınlar senin evinde dediler. Ben de \'Yok& dedim. Evde birilerinin olup olmadığı sordular. \'Kimse yok\' deyince altınları poşete koy eve gelen sivil polise teslim et dediler. Çok korktuğum için 800 TL para, 2 bilezik, 1 çeyrek altın ve 2 altın yüzüğü poşete koydum. Kapıma gelen ve kendini polis olarak tanıtan kişiden korktuğum için altın ve para dolu poşeti balkondan attım. Kapıma gelen sahte polise de balkondan attım ordan al dedim. Sivil polis olarak tanıtan kişi de bahçeye atlayarak poşeti alıp gitt.i\"
Mahkeme heyeti kendini polis olarak tanıtarak yaşlı kadının parası ve altınlarını çalan dolandırıcı olduğu öne sürülen Mustafa Aktay\'ın yakalanması için karar çıkarttı. Dava 23 Aralık\'a ertelendi.

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