Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM\'un Osmancık ilçesi Yeşilçatma Mahallesi’nde yalnız yaşayan Şenel Demür (80), evinde ölü bulundu.

Osmancık ilçesi Yeşilçatma Mahallesi’nde yalnız yaşayan Şenel Demür adlı yaşlı kadını sabah göremeyen komşuları merak edip evine gitti. Yakınlarına haber vererek evine giden komşuları yaşlı kadının evde hareketsiz yattığını gördü ve 112 ekiplerine haber verdi. Gelen 112 ekipleri yaptıkları muayenede Demür’ün öldüğünü belirledi. Adli tabibin yaptığı inceleme ardından Demür’ün ölümünün şüpheli ölüm olmadığını doğal yollardan öldüğünü belirledi. Polis ekiplerinin olay yeri incelemesi ardından Demür’ün cenazesi Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



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