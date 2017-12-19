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Yaşlı kadın evinde çıkan yangında yaralandı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ(Aydın), (DHA)-  AYDIN'ın Nazilli İlçesi'ndeki bir evde çıkan yangında 91 yaşındaki Havvaali Kalahan yaralandı

19 Aralık 2017 09:12

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ(Aydın), (DHA)-  AYDIN\'ın Nazilli İlçesi\'ndeki bir evde çıkan yangında 91 yaşındaki Havvaali Kalahan yaralandı. 
Yangın, dün saat 22.30 sıralarında Yenimahalle 22 Sokak\'ta bulunan müstakil bir evde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü. Yangında alevlerin içinde kalan Havvaali Kalahan\'ın bacaklarında yanıklar oluştu. Sağlık ekipleri yaşlı kadını ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Kalahan\'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Başlatılan soruşturma sürüyor. 
 

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