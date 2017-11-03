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Yaşlı kadın, evde çıkan yangında öldü

Yusuf ÇINAR/KARGI (Çorum), (DHA)- ÇORUM‘un Kargı ilçesinde, yangın çıkan evde mahsur kalan 75 yaşındaki Fadime Yılmaz, yanarak hayatını kaybetti

03 Kasım 2017 18:16

Yusuf ÇINAR/KARGI (Çorum), (DHA)- ÇORUM‘un Kargı ilçesinde, yangın çıkan evde mahsur kalan 75 yaşındaki Fadime Yılmaz, yanarak hayatını kaybetti.
Yangın, Kargı İlçesine bağlı Gökçedoğan Köyü\'nde gece saatlerinde meydana geldi. Sadık Yılmaz\'a ait 3 katlı ahşap binada belirlenemeyen bir nedenden çıkan yangın, kısa sürede evi sardı. Bu esnada evde olan diyaliz hastası olan Fadime Yılmaz, mahsur kaldı. Evden alevler yükseldiğini gören köylüler durumu itfaiye ve jandarmaya bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Yangın bir süre sonra itfaiyenin müdahelesiyle söndürüldü. Ekiplerin yaptığı çalışmada, Fadime Yılmaz\'ın cansız bedenine ulaşıldı. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlatırken, halası Fadime Yılmaz\'ı kaybeden Sadık Yılmaz\'ın yangın esnasında köy kahvesinde olduğu öğrenildi. 

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