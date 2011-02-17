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YAŞLI KADIN 100 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRÜLDÜ EDİRNE (A.A)

17 Şubat 2011 00:29

-YAŞLI KADIN 100 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRÜLDÜ EDİRNE (A.A) - 16.02.2011 - Edirne'de yalnız yaşayan bir kadın, evinde bıçakla öldürülmüş olarak bulundu. Yaşlı kadının vücudunda yüze yakın bıçak darbesinin bulunduğu belirtildi. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Şükrüpaşa Mahallesi, Mürsay Sitesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Seniha Yokuş'tan (65) bir süredir haber alamayan komşuları durumu polise haber verdi. Yokuş'un evine çilingir yardımıyla giren polisler, yaşlı kadını bıçakla öldürülmüş olarak buldu. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Yokuş'un cesedi otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşlı kadının yakınları cesedin kaldırılışı sırasında sinir krizi geçirdi. Bu arada Yokuş'un vücudunda yüze yakın fazla bıçak darbesi tespit edildiği bildirildi. Polis ekipleri apartmanın çevresinde yaptıkları kontrolde olayla ilgili delil bulamadı. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

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