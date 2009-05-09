Yaslı gitti şen geldi!..

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Turkcell Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Ankaragücü sarı-kırmızılı kulübün cezası nedeniyle Kayseri Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya geldi.Son haftalarda yakaladığı çıkışla ligde 10. sıraya kadar yükselen Ankaragücü, Galatasaray karşısında istediği performansı sergileyemedi.Oyuna hızlı başlayan Galatasaray, 14. dakikada Çek golcüsü Milan Baros'un penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti.Kalan sürede iki takım da skoru değiştiremedi ve Galatasaray ilk devreyi 1-0 önde kapattı.İkinci devrede Bouzid'in kırmızı kartla oyun dışında kalmasının ardından daha rahat bir oyun sergileyen Galatasaray, üstünlüğünü ikinci yarıda da korudu ve sahadan 1-0'lık sonuçla galip ayrılarak hanesine 3 puan ekledi.Stat: Kadir HasHakemler: Suat Aslanboğa, Özgür Çetiner, Selçuk KayaGalatasaray: De Santics, Barış, Emre Güngör, Lincoln, Mehmet, Baros (Dk. 88 Nonda), Serkan (Dk. 78 Sabri), Emre Aşık, Hakan, Ayhan, Arda (Dk. 90 Kewell)Ankaragücü: Serkan Kırıntılı, Elyasa, Mehmet Yılmaz (Dk. 80 De Nigris), Henrike, Bouzid, Ceyhun (Dk. 86 Metin), Semavi, Barbaros, Iglesias (Dk. 62 Jaba), Kerem, İlkemGol: Dk. 13 Baros (Galatasaray)Sarı kartlar: Dk. 4 Baros, Dk. 18 Lincoln, Dk. 33 Emre Aşık (Galatasaray) Dk. 68 Jaba (Ankaragücü)Kırmızı kart: Dk. 52 Bouzid (Ankaragücü)MAÇTAN DAKİKALAR5. dakikada, Lincoln'ün ceza sahası dışından sert şutunda top auta gitti.12. dakikada, sol kanattan ceza sahasına giren Arda, topu geri çıkardı. Ceza sahası içinde topla buluşan Lincoln, Ceyhun'u geçmek isterken yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Baros, kalecinin ters köşesine attığı topu filelerle buluşturdu: 1-0.15. dakikada, Barış'ın sol kanattan ceza sahasına ortasında gelişine kaleye vuran Baros'un şutunda top üstten auta çıktı.17. dakikada, Baros sağ kanattan son çizgiye doğru ilerlerken topu ceza sahası içinde Barış'a çıkardı. Gelişine sert vuran Barış'ın şutunda top kaleci Serkan'da kaldı.26. dakikada, sağ kanattan topu taşıyan Arda, defansı geçip ceza sahasına girerek kaleye vurdu. İyi vuruş yapamayan Arda'nın şutunda top kalecide kaldı.31. dakikada, sağ kanatta Arda'nın şık topuk pasıyla ceza sahasına giren Baros, kaleye vurdu. Baros'un şutunda top üstten auta çıktı.37. dakikada, ceza sahasına giren Kerem kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kerem'in kaleye şutunda son anda ayak koyan Emre Güngör topu kornere gönderdi.42. dakikada, Arda'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ayhan, son çizgiye kadar ilerleyip, açısı daralınca kaleci Serkan'ı da geçti. Ayhan'ın vuruşunu kale direği önünde karşılayan İlkem, topa kornere çeldi.Karşılaşmanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.İKİNCİ YARI49. dakikada, ceza sahasına giren Mehmet Yılmaz'ın vuruşunda top yandan auta çıktı.52. dakikada, Arda'nın pasıyla ceza sahası içine girmek isteyen Baros, Bouzid'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem, Bouzid'e kırmızı kart gösterdi. Pozisyon nedeniyle Galatasaray'ın kullandığı serbest vuruşu ceza sahasının hemen dışından kullanan Lincoln, topu auta gönderdi.62. dakikada, Mehmet Yılmaz'ın sol kanattan ceza sahasına ortasında Iglesias zor pozisyonda kaleye vurdu. Iglesıas'ın vuruşunda top kaleci De Santics de kaldı.67. dakikada, orta sahadan ilerleyen Ceyhun ceza sahası dışından sert vurdu. Ceyhun'un sert şutunda top yandan auta gitti.68. dakikada, sağ kanattan ceza sahasına giren Lincoln, arka direkte top bekleyen Baros'a topu göndermek istedi. Defans son anda araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.70. dakikada, ara pasıyla ceza sahasına giren Barış'ın kaleye vuruşunda top defanstan döndü. Defanstan dönen topu alan Baros'un yerden vuruşunda top ters köşeden auta çıktı.75. dakikada, orta sahada Arda ile paslaşan Lincoln sol kanatta Ayhan'ı topla buluşturmak istedi. Kalesinden erken çıkan kaleci Serkan Ayhan'dan önce araya girip yatarak topu uzaklaştırdı.79. dakikada, Lincoln'ün pasıyla ceza sahasına giren Barış, kaleciyi de geçtikten sonra son çizgi üzerinden topu kaleye çevirmek isterken düşünce pozisyonu değerlendiremedi.Galatasaray'ın cezası nedeniyle Kayseri'de oynanan karşılaşmayı Galatasaray 1-0 kazandı.