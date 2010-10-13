-YAŞLI ÇİFTİN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ KADINHANI (A.A) - 13.10.2010 - Konya'nın Kadınhanı ilçesinde, mide rahatsızlığıyla hastaneye gittikten sonra evlerine dönen yaşlı çift hayatını kaybetti. Çiftin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacak. Edinilen bilgiye göre, Osmancık beldesinde Fatma Topcu (79) ile kocası Dede Topcu'nun (78) evde hareketsiz yattığını gören kızları, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri, Fatma Topcu'nun öldüğünü belirledi. Durumu ağır olan Dede Topcu ise Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dede Topcu, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Topcu çiftinin bir gün önce mide rahatsızlığı nedeniyle Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne geldiği, burada yapılan kontrollerinin ardından kendi istekleriyle hastaneden ayrıldığı bildirildi. Çiftin kesin ölüm nedeni yapılan otopsi sonrası belirlenecek. Kadınhanı Devlet Hastanesi Başhekimi Ramazan Bordemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşlı çiftin dün saat 10.30 civarında mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastanelerine başvurduğunu söyledi. Burada yaşlı çifte serum takılarak rahatlatıldığını ifade eden Bordemir, şunları kaydetti: ''Daha sonra hastalar kendi istekleriyle gerekli tahlillerin ardından taburcu edildi. Bu sabah Fatma Topcu'nun evinde öldüğünü öğrendik. Eşi Dede Topcu da her ihtimale karşı hastaneye getirilmiş ancak yapılan müdahaleye rağmen yaşatılamamıştır. Otopsi sonucu, çiftin ölüm nedenini ortaya çıkaracak.'' Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.