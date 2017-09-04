T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yaşlı çifti yangından komşuları kurtardı

Uğur ÇAKMAK/SELENDİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Selendi İlçesi'ndeki tek katlı ahşap evde yangın çıktı, yaşlı çift son anda çıkartıldı

04 Eylül 2017 17:25

Uğur ÇAKMAK/SELENDİ (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Selendi İlçesi\'ndeki tek katlı ahşap evde yangın çıktı, yaşlı çift son anda çıkartıldı.
Selendi\'ye bağlı kırsal Altınköy Mahallesi Dumanlar Sokak\'ta yaşayan 78 yaşındaki Nazife ve 80 yaşındaki Nazir Duman çiftinin oturduğu tek katlı ahşap evde, bugün saat 05.30 sıralarında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumana uyanan çifti, komşu evde yaşayan akrabaları 18 yaşındaki Emre Duman kurtardı. Belden aşağısı felç olan Nazir Duman\'ın dışarı çıkartıldığı o anlarda evin çatısı çöktü. Kimsenin yaralanmaması ise sevindirdi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Çiftin iki çocuğunun bulunduğu ve başka kentlerde yaşadığı öğrenildi. Selendi Kaymakamlığı aileye gıda yardımı yaptı. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

UğurManisa DHA MANİSA SelendiSelendiAltınköy Mahallesi Dumanlar SokakNazife veNazir Duman çiftininYoğunEmre DumanBeldenNazir DumanKimseninSelendi KaymakamlığıJandarmaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24