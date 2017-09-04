Yaşlı çifti yangından komşuları kurtardı

Uğur ÇAKMAK/SELENDİ (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Selendi İlçesi\'ndeki tek katlı ahşap evde yangın çıktı, yaşlı çift son anda çıkartıldı.

Selendi\'ye bağlı kırsal Altınköy Mahallesi Dumanlar Sokak\'ta yaşayan 78 yaşındaki Nazife ve 80 yaşındaki Nazir Duman çiftinin oturduğu tek katlı ahşap evde, bugün saat 05.30 sıralarında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumana uyanan çifti, komşu evde yaşayan akrabaları 18 yaşındaki Emre Duman kurtardı. Belden aşağısı felç olan Nazir Duman\'ın dışarı çıkartıldığı o anlarda evin çatısı çöktü. Kimsenin yaralanmaması ise sevindirdi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Çiftin iki çocuğunun bulunduğu ve başka kentlerde yaşadığı öğrenildi. Selendi Kaymakamlığı aileye gıda yardımı yaptı. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.



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