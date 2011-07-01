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YAŞLI ÇİFTE YEMEKTE İNFAZ YOZGAT (A.A)

01 Temmuz 2011 18:58

-YAŞLI ÇİFTE YEMEKTE İNFAZ YOZGAT (A.A) - 01.07.2011 - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, yaşlı çift, kahvaltı yaptıkları sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Alınan bilgiye göre, Yukarı Emirler köyünde oturan 81 yaşındaki Veli Pınarcı ile 61 yaşındaki eşi Melek Pınarcı'nın evinden silah sesi geldiğini duyan komşuları, olay yerine gittiklerinde yaşlı çifti kahvaltı sofrasında av tüfeğiyle vurulmuş olarak buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, saldırıyla ilgili soruşturma başlatırken, Pınarcı çiftinin cesetleri Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı.  Jandarmanın olayla ilgili Melek Pınarcı'nın eski eşi HY'yi aradığı bildirildi.

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