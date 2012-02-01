-Yaşlı çift yangında yaralandı BURSA (A.A) - 01.02.2012 - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir evde çıkan yangında, yaşlı çift ağır yaralandı. Adalet Mahallesi'ndeki Lise Caddesi'nde bir apartmanın 2. katında bulunan Ömer Karayel'e (80) ait dairede kömür sobasından yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada içeride Ömer ile eşi Bedriye Karayel'in (78) olduğunu belirleyen ekipler, 112 Acil Servis'e haber verdi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet ve bir özel hastaneye kaldırıldı. Yaşlı çiftin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi. Çiftin, havaların soğumasının ardından doğalgaz sobasının yanı sıra kömür sobası kurdukları öğrenildi.