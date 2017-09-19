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Yaşlı çift, şarampole uçan otomobilde öldü

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de virajı alamayan otomobil takla atarak şarampole uçtu

19 Eylül 2017 20:43

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de virajı alamayan otomobil takla atarak şarampole uçtu. Kazada 82 yaşındaki Necati Çiftçi ile eşi 75 yaşındaki Gülten Çiftçi olay yerinde öldü.
Kaza, daha önce merkeze bağlı köy olan Yukarı Kalabak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kent merkezine gelen Necati Çiftçi yönetimindeki 26 FS 181 plakalı otomobil, virajı alamayarak yolun sol tarafındaki şarampole uçtu. Taklalar atan otomobilde sürücü Necati Çiftçi ile yanında oturan eşi Gülten Çiftçi olay yerinde yaşamını yitirdi.  İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
 

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