-YAŞLI ÇİFT KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİNDEN ÖLDÜ DÜZCE (A.A) - 10.01.2011 - Düzce'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift öldü. Alınan bilgiye göre, ayağı kırık olduğu için yatağa bağımlı yaşayan Sabiha Demir'in (69) kontrollerini yapmak amacıyla Körpeçler Mahallesi 4. Cadde 3. Sokak'taki evine giden aile hekimi öncülüğündeki sağlık ekibi, odalardan birinin ışığının yandığını fark etti. Zili çalmalarına karşı kapının açılmaması üzerine şüphelenen sağlık görevlileri, kapıyı zorlayarak içeri girdiklerinde Sabiha ve eşi Seracettin Demir'in (72) cesediyle karşılaştı. Ekiplerce yapılan incelemede, çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen çiftin oğlu Arif Demir, sinir krizleri geçirdi. Cesetler, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.