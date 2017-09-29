Yaşlı çift, kaplıca banyosunda ölü bulundu

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta Mehmet-Şerife Bingöl çifti, tatil için gittikleri termal otelin banyosunda ölü bulundu.

Sivas\'ta Sıcak Çermik Kaplıcası yakınlarında bulunan bir termal otele tatil için giden 78 yaşındaki Mehmet Bingöl ile 84 yaşındaki Şerife Bingöl çifti, sabah saat 10.00 sırlarında otelin banyo bölümüne birlikte girdi. Süresi bir saat olan banyodan çift tekrar çıkmadı. Otel personeli, çifti sürenin dolduğunu hatırlatmak için uyarmak istedi. Kapıyı çalan görevliler, içeriden ses gelmeyince banyoya girdi. Yaşlı çift banyoda yerde hareketsiz yatarken bulunan görevli, sağlık ekiplerine ve jandarmaya haber verildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde çiftin öldüğü belirlendi.

Mehmet ve Şerife Bingöl\'ün cesetleri, otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.

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