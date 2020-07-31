Yaşlı çift, kapılarına yazı astı: Koronavirüs nedeniyle bayram boyunca misafir kabul edemiyoruz

Turgutlu ilçesi Kurudere Mahallesi'nde Abdurrahman Akça ile eşi Ümriye Akça yaşadıkları evin girişine astıkları yazıyla Koronavirüs tedbirlerine dikkat çekti.

Salgın nedeniyle eve misafir kabul etmeyen Akça çifti, yazıda, "Değerli kardeşlerimiz, Koronavirüs riski nedeniyle bayram boyunca misafir kabul edemiyoruz. Kusura bakmayın, bayramınız mübarek olsun" ifadelerine yer verdi.

"Yazıyı okuyanlar 'İyi yapmışsın' diyor"

Risk grubunda bulunduğunu belirten Abdurrahman Akça, "Koronavirüs riskini çok kişi benimsemiyor ama ben riski benimsiyorum. Gün be gün etrafımızda dağılıyor, bunun için bu yazıyı asmakta yarar gördüm. Yazıyı okuyanlar 'İyi yapmışsın' diyorlar. Ben de iyi yaptığımı düşünüyorum. Bu kurallara herkes uyarsa inşallah bu hastalığın hakkından gelinir. Toplu halde olursak risk büyür, herkesi bu kurallara uymaya davet ediyorum" dedi.

Akça çifti, komşularıyla sosyal mesafeye uygun olarak uzaktan bayramlaştıklarını söyledi. (İHA)