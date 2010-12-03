T24 LogoT24 Logo
Gündem

YAŞLI ÇİFT CİNAYETİNDE TORUN GÖZALTINDA İZMİR (A.A)

03 Aralık 2010 14:20

-YAŞLI ÇİFT CİNAYETİNDE TORUN GÖZALTINDA İZMİR (A.A) - 03.12.2010 - İzmir'in Boğaziçi semtindeki evlerinde dövülerek öldürülen Kaçmaz çiftinin torunu, gözaltına alındı. Boğaziçi 1186/8 Sokak'taki evlerinde Kazım (79) ve eşi İsmet Kaçmaz'ın (68) dövülerek öldürülmeleriyle ilgili soruşturmayı sürdüren İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çiftin torunu Y.G'yi (29) gözaltına aldı. Zanlı, ifadesinin alınması için İzmir Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Kazım ve İsmet Kaçmaz, kendilerinden 2 gündür haber alamayan çocukları tarafından 14 Ekim akşamı evlerinde öldürülmüş bulunmuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24