-YAŞLI ÇİFT CİNAYETİNDE TORUN GÖZALTINDA İZMİR (A.A) - 03.12.2010 - İzmir'in Boğaziçi semtindeki evlerinde dövülerek öldürülen Kaçmaz çiftinin torunu, gözaltına alındı. Boğaziçi 1186/8 Sokak'taki evlerinde Kazım (79) ve eşi İsmet Kaçmaz'ın (68) dövülerek öldürülmeleriyle ilgili soruşturmayı sürdüren İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çiftin torunu Y.G'yi (29) gözaltına aldı. Zanlı, ifadesinin alınması için İzmir Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Kazım ve İsmet Kaçmaz, kendilerinden 2 gündür haber alamayan çocukları tarafından 14 Ekim akşamı evlerinde öldürülmüş bulunmuştu.