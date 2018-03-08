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Yaşlı çift, birer gün arayla öldü

Uğur ÇAKMAK/SELENDİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Selendi ilçesinde yaşayan Hakkı Yiğit (81) ve 60 yıllık eşi Hatice Yiğit (79), birer gün arayla yaşamlarını yitirdi

08 Mart 2018 18:34

Uğur ÇAKMAK/SELENDİ (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Selendi ilçesinde yaşayan Hakkı Yiğit (81) ve 60 yıllık eşi Hatice Yiğit (79), birer gün arayla yaşamlarını yitirdi.
Selendi ilçesi Selmanhacılar Mahallesi\'nde yaşayan 4 çocuk babası Hakkı Yiğit ve eşi Hatice Yiğit, yaşlılığa bağlı nedenlerden birer gün arayla öldü. Önce Hakkı Yiğit\'in, sonra Hatice Yiğit\'in ölüm haberi, yakınlarında üzüntü yarattı. Yaşlı çiftin cenazesi Selmanhacılar Mahallesi\'ndeki Selmanhacılar Camii\'nden birer gün arayla kaldırıldı. Yiğit çiftinin cenazeleri, Selmanhacılar Mahalle Mezarlığı\'nda yan yana toprağa verildi.

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