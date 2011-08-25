-Yaşlı çift bıçaklanarak öldürüldü NEVŞEHİR (A.A) - 25.08.2011 - Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde yaşlı çift, evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. İlçeye bağlı Sadık köyünde yaşayan Mehmet Ünlütürk (94) ile felçli eşi Hürü Ünlütürk'ten (84) bir süre haber alamayan Hollanda'da yaşayan kızları Zeynep Albayrak, akrabalarını arayarak eve bakmalarını istedi. Eve giren akrabalar, yaşlı çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı. Daha sonra olay yerine gelen jandarma ekipleri, Ünlütürk çiftinin bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti. Çiftin cenazeleri, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Aynı köyden bir kişinin şüpheli olarak jandarma tarafından gözaltına alındığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.