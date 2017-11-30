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Yaşlı adamı yanan evden polis çıkardı

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Konak ilçesinde 71 yaşındaki Yaşar Gündağ, yalnız yaşadığı evinde sigaradan çıkan yangında, polis tarafından son anda kurtarıldı

30 Kasım 2017 02:55

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Konak ilçesinde 71 yaşındaki Yaşar Gündağ, yalnız yaşadığı evinde sigaradan çıkan yangında, polis tarafından son anda kurtarıldı.
Güzelyalı Mahallesi 29 Sokak\'ta bulunan Bahçeler Apartmanı\'ndaki dairesinde yalnız yaşayan Yaşar Gündağ, akşam saatlerinde aldığı alkolün de etkisiyle içtiği sigarayı yere düşürdü. Sigaranın halıyı tutuşturmasıyla birlikte yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren polis ekipleri, dumandan etkilenen Gündağ\'ı çıkardı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Olay yerindeki ambulansta ilk müdahalesi yapılan Gündağ, yakınlarının ve sağlık ekiplerinin ısrarlarına rağmen hastaneye gitmeyi kabul etmedi. 

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