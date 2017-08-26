Yaşlı adamı telefonla dolandırdığı öne sürülen 2 şüpheli gözaltında

Gökhan YALKALK/TORBALI(İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Torbalı İlçesi\'nde kendilerini polis olarak tanıtarak 76 yaşındaki Erdoğan Çam\'ı, 200 bin lira dolandırdığı öne sürülen 1\'i kadın 2 kişi gözaltına alındı.

Çaybaşı Mahallesi\'nde besici, evli ve 4 çocuk babası Erdoğan Çam\'ı geçen Perşembe günü cep telefonundan arayan bir kişi, kendisini polis olarak tanıttı ve oğlunun hırsızlık suçuna karıştığını söyledi. Dolandırıcılar, yalana inanan Çam\'ın telefonu kapatmasına izin vermedi. Dolandırıcılar, hırsızlık olayını çözmek için evdeki paraların incelenmesi gerektiğini belirtti. Dolandırıcılara inanan Erdoğan Çam, hemen evdeki 200 bin lirasını bir poşete koyup beklemeye başladı. Bahçede bekleyen Erdoğan Çam, para dolu poşeti masanın üzerine bıraktı. Yaşlı adam telefondayken bir süre sonra sırt çantalı bir kadın Erdoğan Çam\'ın evinin bahçesine girdi. Paraların incelendikten sonra teslim edileceğini söyleyerek Erdoğan Çam\'dan aldı. Erdoğan Çam, dolandırıcının evden ayrılması ardından çocuklarını arayınca kandırıldığını anladı. Polis ihbar üzerine eve gelerek inceleme yaptı, çevredeki güvenlik kameraları incelendi.

Kimliği belirlenen 27 yaşındaki E.T. adlı kadın, Kuşadası\'nda yakalandı. A.T.\'nin erkek arkadaşı olduğu belirtilen olayın diğer şüphelisi 34 yaşındaki F.A. ise, Manisa\'na gözaltına alındı. Emniyet\'e getirilen şüphelilerin sorgusunun sürdüğü, paraya ise ulaşılamadığı belirtildi.

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