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Yaşlı adamı dolandıran 3 kişi yakalandı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Serdivan İlçesi'nde, 87 yaşındaki Harun O

15 Kasım 2017 18:52

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Serdivan İlçesi\'nde, 87 yaşındaki Harun O.\'ya kendilerini \'savcı\' olarak tanıtarak altın ve parasını alan telefon dolandırıcıları, polisin operasyonuyla yakalandı.
Şanlıurfa\'dan Sakarya\'ya gelen 3 kişi, Harun O.\'yu arayarak kendilerini \'savcı\' olarak tanıttı. Yaşlı adama banka hesabının dolandırıcıların eline geçtiğini ve durumu düzeltmek için paraya ihtiyaçları olduğunu söyleyen telefon dolandırıcıları, Harun O.\'dan değerli eşyaları ve parasını bir poşete koyarak kendilerine vermesini istedi. Harun O. içerisine 5 altın bilezik, 1 altın kaplama saat, 1 altın künye, 3 altın küpe ve 3 bin 100 lira koyduğu poşeti telefon dolandırıcılarına verdi. Harun O. dolandırıldığını anlayınca polisi aradı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri ihbar üzerine yaptığı araştırmada şüphelilerin bulunduğu aracı Serdivan Kazımpaşa Caddesi üzerinde durdurdu. Araçtan inip kaçmaya çalışan 3 kişi yakalandı. Yaşlı adam poşet içerisinde verdiği altın ve para ele geçirildi. 3 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Polisin şüphelileri yakalama anı ise polis kamerası ile kaydedildi.

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