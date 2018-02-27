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Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak İlçesi'nde 83 yaşındaki Canip Coşkun, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

27 Şubat 2018 03:09

Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Konak İlçesi\'nde 83 yaşındaki Canip Coşkun, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. 
Olay, bugün saat 22.30 sıralarında Huzur Mahallesi Boğaziçi Caddesi\'ndeki bir apartmanın zemin katında meydana geldi. Yalnız yaşayan Canip Coşkun\'dan bir gün boyunca haber alamayan komşuları şüphelenerek durumu Coşkun\'un, Aydın\'ın Kuşadası İlçesi\'nde oturan oğlu Baki Coşkun\'a bildirdi. Bunun üzerine İzmir\'e gelen Baki Coşkun eve girdiğinde yaşlı adamın cansız bedeni ile karşılaştı. Baki Coşkun\'un durumu bildirmesi üzerine gelen polis yaptığı incelemede yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede koltuk altında kan olduğu belirlenen yaşlı adamın cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. 
Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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