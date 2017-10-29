Yaşlı adam bir haftadır kayıp

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de geçen pazar günü evinden çıkan 76 yaşındaki Çetin Kaya\'dan bir haftadır haber alınamıyor.

Geçen pazar günü evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Çetin Kaya\'nın yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Kaya\'yı bulmak için çalışma başlatan polis, evinden çıktığı sırada üzerinde bordo tişört, kahverengi pantolon ve siyah ayakkabı olduğunu belirlediği Kaya\'yı görenlerin durumu polise bildirmesini istedi. Emniyet, Kaya\'nın bulunması için, cep telefonlarına, bir fotoğrafın da yer aldığı kayıp bildirimi mesajı da gönderdi. Yaşlı adamın bulunması için başlatılan çalışmalar sürüyor.



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