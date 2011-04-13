Yaşlanmayı durduran hap bulundu mu?

T24 - ABD’de bulunan T.A. Bilim firması, yaşlılığın önüne geçecek hatta zamanı geriye döndürebilecek bir hap kaşfettiğini ileri sürdü.



“Astragalus membranaceus” adlı Çin bitkisinden üretilen TA-65 adlı hapın, yaşlılarda bebeklere göre daha kısa olması nedeniyle, yaşlanmaya neden olduğu düşünülen DNA’da bulunan telomer adlı yapının uzamasını sağladığı öne sürülüyor. T.A. Bilim şirketinnin CEO’su Noel Patton, hapı kullanmaya başladıktan sonra bağışıklık sisteminin güçlendiğini, gözlerinin daha iyi görmeye başladığını, kolestrolünün de düştüğünü söylüyor. Hap üzerine araştırma yapan birçok bilim insanı ise hap üzerinde yapılan çalışmaların yetersiz olduğunu ve hapın aslında vücutta iddia edilenden farklı bir işlev gördüğünü iddia ediyorlar. Söz konusu hapın 6 aylık miktarının fiyatı 1200 dolar (1800 TL) ila 4 bin dolar (6 bin TL) arasında değişiyor.







