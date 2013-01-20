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YAŞ'la ordudan atılanlar geri dönebilecek

Yüksek Askeri Şura kararlarıyla ordudan atılanlara dönüş imkanı geliyor

20 Ocak 2013 10:48

Yüksek Askeri Şura (YAŞ), kararlarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilişiği kesilen askeri personel, araştırmacı kadrosuyla geri dönebilecek. Milli Savunma Bakanlığı, işe dönecek personel için 2 bin araştırmacı kadrosu açtı.
 
Yüksek Askeri Şura kararlarıyla ordudan atılanlara dönüş imkanı geliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden son 40 yıl içinde Yüksek Askeri Şura kararı ya da yargı denetimine kapalı işlemlerle atılan askeri personel için araştırmacı kadrosu açıldı.

TSK ile ilişiği kesilen askeri personelin araştırmacı kadrosuyla atanmalarına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenleme, 12 Mart 1971’den 22 Mart 2011 tarihine kadar ordudan atılanları kapsıyor. Ancak kimlerin hak sahibi olduğuna Milli Savunma Bakanlığı karar verecek.

Hak sahibi olarak belirlenenlerin atamaları Devlet Personel Başkanlığı’nca yapılacak.

Araştırmacı kadrosuyla kurumlarında göreve başlayan personelin kurum değiştirmesi, istifası, vefatı veya herhangi bir nedenle kadronun boşalması halinde bu kadro iptal edilmiş sayılacak.

Milli Savunma Bakanlığı, sözkonusu kişilerin geri döneceği araştırmacı kadrosunu ise 2 bin olarak belirledi.

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