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Spor

Yasin Süzen, İşitme Engelliler Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

İSTANBUL,(DHA) İşitme Engelliler Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 400 metrede mücadele eden milli sporcu Yasin Süzen, altın madalyaya uzandı

24 Mart 2018 02:55

İSTANBUL,(DHA)

İşitme Engelliler Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası\'nda erkekler 400 metrede mücadele eden milli sporcu Yasin Süzen, altın madalyaya uzandı.
Belarus\'un Gomel kentinde düzenlenen organizasyonun ikinci gününde Yasin Süzen, erkekler 400 metre yarışında tüm rakiplerini geride bıraktı ve birinciliği aldı. Yasin Süzen, madalya seremonisi sırasında asker selamı verdi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GENÇLİK VE SPOR BAKANI BAK\'TAN SÜZEN\'E TEBRİK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, altın madalya kazanan milli sporcu Yasin Süzen\'i tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı\'ndan yapılan açıklamada, \"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İşitme Engelliler Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası\'nda altın madalya kazanan sporcumuz Yasin Süzen\'e tebrik telgrafı göndermiştir\" denildi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
\"Belarus\'un Gomel kentinde devam eden İşitme Engelliler Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası\'nda sergilediği performans neticesinde altın madalya kazanarak şanlı Türk bayrağımızı göndere çektiren Yasin Süzen kardeşimi gönülden tebrik ediyorum. Samsun\'da düzenlenen 23\'üncü İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları\'nda dünya rekoru kırarak şampiyon olan ve bu başarısını Belarus\'ta da sürdüren milli atletimizin kariyerinin devamında daima kürsünün ilk sırasında yer alacağına yürekten inanıyorum. Şampiyonada mücadele edecek diğer sporcularımıza da başarılar diliyorum.\"

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