Yasin Sülün ve Beşiktaşlı futbolculardan saldırı açıklaması

Konya\'da Atiker Konyaspor ve Beşiktaş U21 takımları arasında oynanan ve ev sahibi takımın 3-2 galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından gerginlikler yaşandı.

Beşiktaşlı futbolcular Yusun Can Abay ve Hazar Torunoğlullar\'ı aldıkları darbeler sonucu hafif yaralandı. Beşiktaş U21 Takımı Teknik Direktörü Yasin Sülün, futbolcularına saldıranlar arasında Atiker Konyaspor\'un 2 antrenörü ve genel menajerinin de olduğunu ileri sürdü. Kavga anı ise Beşiktaşlı bir futbolcunun annesi tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

U21 Ligi\'nde bugün Atiker Konyaspor U21 Takımı, sahasında Beşiktaş U21 Takımı\'yla karşılaştı. 3-2\'lik skorla Atiker Konyaspor\'un üstünlüğü ile sona eren maçın ardından gerginlikler yaşandı. Gerginliğin büyümesi üzerine Beşiktaş takımından 2 futbolcu hafif yaralandı.

Futbolcularına saha içinde Atiker Konyaspor\'un 2 antrenörü ve genel menajeri ile sivil kişilerin saldırdığını da belirten Yasin Sülün, şunları söyledi:

\'\'Ben bu konuyu tüm Konya ve Konyaspor\'a camiasına mal etmek istemiyorum. Burada bir maç oldu ve biraz gergin geçti. İtişme, kakışma oldu ama maç 3-2 Konyaspor\'un galibiyetiyle bitti. Maçın ardından gerginlik çıktı. Bunlar olağan şeyler. Tabii olmamasını isteriz. Bir anda olay öyle büyüdü ki, sahada siviller, çok kalabalık bir taraftar grubu ve kavga çıkmaya başladı. Biz yine söylüyoruz; bu tip olayları istemiyoruz ama futbolcular arasında her şey olur. Bizi üzen konu, sivillerin içerde olup bizim futbolcularımıza vurması. Çocuklar arasında itiş kakış oluyor, bazen de genç futbolcular arasında kavga da oluyor. Biz bunları olumlu olarak karşılaşıyoruz. Ben hayatım boyunca hiçbir genç oyuncuya vurmadım. Ne benim oyuncuma, ne rakip oyuncuya vurmadım. Biz saha içinde hata yapmış olabiliriz. Ben de yapmış olabilirim, onlar da yapmış olabilir ama Konyaspor\'un iki antrenörü ve bir de genel menajeri benim oyuncuma vurdular. Biz de bunlar hakkında şikayetçi olacağız. Yoksa öbür türlü bizim şikayetimiz olmayacaktı. Bütün Konyaspor camiasına mal etmiyorum ama o kişilerinde gencecik futbolculara bu kadar rahat vurma hakkı vermiyor.\'\'

Saha içine giren sivil kişilerin kim olduğunu bilmediğini belirten Sülün, \'\'Taraftar mı, yönetici mi? Ama görüntülerde kim oldukları var. O görüntüleri de tribünden çeken kişi, bizim dayak yiyen çocuklarımızın birisinin annesi. Görüntü olmasa hiçbir şey hak iddia edemeyecektik. Bizi üzen, konu sivil kişilerin ve daha da önemlisi idareci ve hocaların benim futbolcuma vurması. Benim futbolcuma dışardan kimse vuramaz\" dedi.

Sülün, aldığı darbeler sonucu futbolcularından Yusuf Can Abay\'ın boynundan, Hazar Torunoğlulları\'nın da dudağından yaralandığı belirtti.

Aldığı darbeler sonucu boynunda doku zedelenmesi oluşan Yusuf Can Abay, \'\'Maç sırasında gerginlik oldu. Maç sonu yöneticileri bize çirkin sözler söyledi. Ondan sonra biz soyunma odasına giderken. Olaylar oldu. Rakip takımdan oyuncular üzerimize koşmaya başladı. Bizim hocalarımız önlemeye çalışırken, onların hocaları bize yumruk attı. Yöneticileri küfür etti. Olanları doğru bulmuyorum. Kavganın büyümesinde, sivillerin bize saldırmasında polisin yetersiz önlem almasından kaynaklandığını düşünüyorum\" ifadelerini kullandı.

Dudağından yaralanan Hazar Torunoğulları\'da, \'\'Maç gergin geçti. Maç sonrası istemediğimiz olaylar oldu. Rakip takımın hocalarından beklemiyorduk; ama gelip bize vurdular. Üzüldük. Böyle bir şey keşke olmasın. Gözlüklü bir hoca vardı. O beni yan tarafa çekip, sakinleştirip, koruyacak sandık. Ama bana yumruk attı\" şeklinde konuştu.

Futbolcular, kendilerine saldıran kişilerden şikayetçi olacağını belirtti.

