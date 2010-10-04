-YASİN PEHLİVAN AVUSTURYA MİLLİ TAKIMINDA VİYANA (A.A) - 04.10.2010 - Orta saha oyuncusu Yasin Pehlivan, Avusturya Milli Futbol Takımı'nın kadrosuna dahil edildi. Avusturya Teknik Direktörü Dietmar Constantini, sakatlığı nedeniyle 3 hafta futbol oynayamayacak Emanuel Pogatetz'in yerine, Rapid Wien'de forma giyen Pehlivan'ı kadroya aldı. Pehlivan, İspanya ile Kasım 2009'da oynanan dostluk maçında kırmızı kart görmesinden bu yana milli takıma çağrılmıyordu. Türkiye ile aynı grupta bulunan Avusturya, Avrupa Şampiyonası eleme grubunda cuma günü Azerbaycan, bunu takip eden salı günü ise Belçika ile karşılaşacak.