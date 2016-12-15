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Spor

Yasin Öztekin zam istedi, yönetim kabul etmedi!

Son dönemde artan performansıyla dikkatleri çeken Yasin Öztekin sözleşmesinin uzatılmasını talep etti

15 Aralık 2016 14:35

Kısa süre önce kadro dışı bırakılan ancak affedilen Yasin Öztekin'in zam isteğine yönetimden olumsuz yanıt geldi.

Geçen sezon ücretine zam isteyen ama bu talebi kabul görmeyen Yasin Öztekin, 2018’de bitecek sözleşmesinin uzatılmasını talebinde bulundu.

Galatasaray yönetimi ise masaya oturmak için mukavelesinin sona ermesi gerektiğini tekrarladı.

Sarı-kırmızılı yöneticiler, 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan Yasin Öztekin ile Haziran 2018’den önce masaya oturmama kararı aldı.

Mukavelesi bitmeden yeni sözleşme imzalayan Wesley Sneijder’in performansının düşmesinden ders alan sarı-kırmızılıların, bundan sonra bu tür uygulamalara sıcak bakmadığı ifade edildi.

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