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Spor

Yasin Öztekin: Hiçbir zaman pes etmedim

''Gol attığım için çok mutluyum''

26 Kasım 2017 01:09

Galatasaray’ın Alanyaspor’u 2-0 mağlup ettiği mücadelede 1 gol ve 1 asistle oynayan Yasin Öztekin, karşılaşma sonrasında açıklamada bulundu.

Tolga Ciğerci’nin maç öncesinde sakatlanmasının ardından 11’e alınan Yasin, “Tolga sakatlandı, apar topar maça girmem lazımdı. 13 hafta bekledim, çok çalıştım, hiçbir zaman pes etmedim. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. İlk yarıda da maçı bitirebilirdik, şansları değerlendiremedik. Oynadığım için, gol attığım için, asist yaptığım için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.(Skor)

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