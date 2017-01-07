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Spor

Yasin Öztekin: Hata yaptım, özür dilerim

Galatasaray yönetimine sözlü savunma veren Yasin Öztekin, saha içinde rakip oyuncuların kendisini tahrik ettiğini söyledi

07 Ocak 2017 11:33

Galatasaray’da süresiz kadro dışı bırakılan Yasin Öztekin, sarı-kırmızılı yönetime yazılı savunmasını sundu.

Hürriyet'in haberine göre; Yasin Öztekin, kadro dışı bırakılmasına neden olan Tuzlaspor maçındaki o kırmızı kart hakkında yazılı savunmasında şunları yazdı: “Maçı kazanmak için aşırı hırslı idim. Rakip takım oyuncuları da, beni saha içinde tahrik etti. Hırsımın kurbanı oldum. Hata yaptım, özür dilerim.”

Yasin Öztekin'in yazılı savunması yönetim kuruluna iletilirken tecrübeli futbolcu hakkında son kararı Galatasaray Kulübü başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu verecek.

Yasin Öztekin, bu süre zarfında çalışmalarını U-21 takımı ile Florya Metin Oktay Tesislerinde sürdürecek.

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Yasin ÖztekinGalatasaraysavunma

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