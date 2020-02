Yasin Öztekin: "Gönül isterdi ki daha farklı bir ayrılık olsun"

\"Artık Göztepe için oynuyorum\"

Spor Toto Süper Lig\'in 2\'nci haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe\'yi 1-0 mağlup etti. Galatasaray\'ın eski futbolcusu Yasin Öztekin karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray formasıyla iyi ve kötü günler geçirdiğini ifade eden Yasin Öztekin \"4 senenin sonu biraz tuhaftı. Yani öbür soyunma odasına girmek bile biraz değişikti. Ancak profesyonel futbol bu. Burada iyi zamanlar da geçirdim kötü zamanlarda. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Bunu da yaptığımı düşünüyorum. Ben kimseye kırgın değilim artık Göztepe\'nin oyuncusuyum ve Göztepe için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Dediğim gibi bütün Galatasaray taraftarına ıslıklasalar da her birine çok teşekkür ediyorum. Şimdi Göztepe\'deyim ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım\" dedi.

\"ARTIK GÖZTEPE İÇİN OYNUYORUM\"

Artık Göztepe için ter döktüğünü söyleyen Yasin, \"Tabi ki 4 sene sonunda biraz değişik bir duygu. Yani dediğim gibi artık Göztepe için oynuyorum ve burada en iyisini yapmalıyım. 4 senenin ardından buraya gelmek biraz değişikti. Herkes her şeyi yazıyor. Her şeye inanırsak geçmiş olsun. Göztepe için oynuyorum gol atarsam da yapacak bir şey yok. Herkes hata ararsa kusur ararsa bulur\" diye konuştu.

\"GÖNÜL İSTERDİ Kİ DAHA FARKLI BİR AYRILIK OLSUN\"

Galatasaray formasıyla elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını belirten Yasin Öztekin, \"Tabi ki 4 sene güzel günlerde geçti zor günlerde geçti. Ben elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Yaptığımı da düşünüyorum. Sonuçta 150 - 160 maça çıktım. 30 asist, 30 gol var. Tabii daha iyisini yapmak isterdim ama sonuçta bu kadar. Dediğim gibi gönül isterdi ki biraz daha farklı bir ayrılık olsun ama olmadı. Olsun hepsini çok seviyorum. Tüm takım arkadaşlarıma selamlar\" ifadelerini kullandı.

Galatasaray\'ın yeni transferi Emre Akbaba\'ya başarılar dileyen Yasin Öztekin, \"Ona başarılar dilerim. İnşallah Allah onun gönlüne göre verir. Başarılı olur. Sonuçta Türk futbolcu lazım bütün takımlara.

