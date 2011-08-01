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YAŞ'IN İLK GÜN ÇALIŞMALARI SONA ERDİ ANKARA (A.A)

01 Ağustos 2011 18:21

-YAŞ'IN İLK GÜN ÇALIŞMALARI SONA ERDİ ANKARA (A.A) - 01.08.2011 - Yüksek Askeri Şura (YAŞ), birinci gün çalışmalarını tamamladı.  Genelkurmay Başkanlığı Karargahı Çakmak Salonu'nda sabah saatlerinde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan şura üyeleri, daha sonra Anıtkabir'i ziyaret etti.  Ziyaretin ardından Başbakan Erdoğan, Başbakanlık Resmi Konutuna geçerken, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ise AK Parti Kırıkkale Milletvekili Oğuz Kağan Köksal'ın annesinin cenaze törenine katılmak üzere Kırıkkale'ye gitti. Şura, çalışmalarına yarın Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda devam edecek.   Toplantıda, terfi sırasında bulunan general, amiral ve albayların bir üst rütbeye yükseltilmesi, general ve amirallerin görev sürelerinin uzatılması ve emeklilik işlemleri ele alınıyor. Disiplinsizlik ve ahlaki durumları nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ayrılacak personelin durumları ile TSK'yı ilgilendiren diğer konular da toplantıda görüşülüyor.

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